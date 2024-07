Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Carei cu conducere exclusiv UDMR sfideaza din nou și anunța doar cu 2 zile inainte o ședința ordinara și nu cum prevede legea 57/2019 art.134 alin.3 lit(a) adica cu 5 zile inainte pentru ședințele ordinare. Postarea cu anunțul ședinței dateaza de luni, 15 iulie 2024, ora 9,56 iar data prevazuta…

- Un primar a plecat in vacanța, iar angajații au ramas descoperiți. Aceștia nu și-au primit salariile, deși a trecut deja termenul-limita. Le-a promis ca banii vor ajunge la ei in timp util, dar nici macar acum nu au intrat in posesia lor. Contabila este și ea de negasit. Primarul a plecat fara sa plateasca…

- MAI face angajari. Poliția Romana pune la bataie 1.053 de posturi de ofiteri de politie, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agentilor in corpul ofiterilor, precum si 453 de posturi, prin incadrare directa, din sursa externa. Ce condiții trebuie sa indeplineasca fiecare candidat și cat…

- Noutatea fața de ceea ce s-a mai prezentat pe marginea acestui subiect este o adresa primita din partea Primariei Câmpina, despre care a vorbit Aron Sabo: &"Barierele au fost instalate în baza unei Hotarâri a Consiliului Local din 2016, care prevedea ca doi ani nu se va plati nimic,…

- Virgiliu Nanu, președintele PSD Prahova și candidatul partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova, a declarat ca, conform „analizelor” facute in ziua alegerilor, PSD a caștigat președinția CJ obținand un scor de peste 40%. El susține ca PSD va caștiga și Primaria Ploiești. „Din…

- Hubert Thuma anunța ca incepe lucrarile la rețeaua de apa și canalizare in Snagov. Este cel mai important proiect de pe lista, care a meritat așteptarea, fiind tot mai aproape de sfarșit. Considera ca, in urma finalizarii lui, va reuși sa sporeasca bunastarea locuitorilor. Hubert Thuma, proiecte importante…

- Procurorul general Alex Florenta si reprezentantii Sindicatului Liber Uniunea Nationala a Specialistilor din Ministerul Public au semnat, miercuri, primul acord colectiv de munca incheiat de Ministerul Public pentru functionarii publici, potrivit news.ro

- Locuri de munca pentru romani in țari din Europa. Peste 200 de posturi disponibile. LISTA, salarii, condiții de angajare Locuri de munca. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 214 locuri de munca. Salariile pot ajunge la 3000 sau chiar 6000 de euro,…