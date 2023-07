Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, joi, perchezitii la Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Ilfov si la Centrul de batrani Armonia de langa Capitala, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza perchezitii la Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Ilfov, una dintre instituțuule implicate in controlul caminelor groazei din Ilfov si la Centrul de batrani Armonia de langa Capitala.

- Procurorii DNA fac joi, 13 iulie, perchezitii la Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Ilfov si la Centrul de batrani Armonia, intr-un dosar legat de modul in care instituțiile de control ale statului și-au indeplinit atribuțiile legate de funcționarea azilelor din Voluntari, trasnmite…

- Procurorii DNA fac percheziții și la sediul Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala Ilfov (AJPIS), potrivit G4Media . Șefa instituției, Nela Decusara, a fost demisa in urma cu trei zile ca urmare a izbucnirii scandalului in jurul celor trei azile in care batranii erau maltratați.DNA face percheziții…

- Presedintele Autoritatii Nationale perntru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, Mihai Tomescu si vicepresedintele institutiei Adela Craciun au fost demisi din functii, deciziile urmand sa fie publicate luni in Monitorul Oficial, informeaza News.ro. A fost demisa si Cristina Elena Anton,…

- Ligia Gheorghe, consiliera Gabrielei Firea, al carei nume apare in scandalul caminelor de varstnici, a cerut suspendarea contractului de munca pe perioada anchetei, „pentru a nu afecta percepția publica privind activitatea ministrului Gabriela Firea”. Aceasta a fost audiat in calitate de martor la DIICOT,…

- Ministrul Muncii Marius Budai paseaza responsabilitatea in privința verificarilor la azilele groazei din Ilfov. El a declarat ca va solicita o informare de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Ilfov privind verificarile facute lunar acolo. La randul sau președintele…

- Noi dezvaluiri ies la suprafața in cazul azilurilor groazei. Victimele erau batute de angajați, dupa cum reiese din stenogramele de la dosar. Cei care erau aproape de a ceda au incercat chiar sa se sinucida pentru ca nu primeau mancare și erau obligați sa munceasca. Personalul le fura batranilor chiar…