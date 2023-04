Funcționarii din prefecturi, în grevă generală. Ce servicii vor fi afectate Functionarii din mai multe prefecturi din tara se afla in greva luni, ei reclamand nivelul salarizarii, pe care o considera mica in comparatie cu alte functii publice. ”Functionarii publici si personalul contractual din institutiile prefectului din tara, declara greva generala in data de 10 aprilie 2023. La aceasta actiune vor participa 1.800 salariati prin incetarea […] The post Funcționarii din prefecturi, in greva generala. Ce servicii vor fi afectate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

