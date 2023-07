Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta contininua in dosarul „azilelor groazei”. INML face expertize medico-legale pentru 98 de batrani din cele trei centre din Voluntari și Afumați, la solicitarea anchetatorilor DIICOT. Expertizele ar urma sa stabileasca daca oamenii au fost batuți sau daca primeau prea multe sedative. De altfel,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a aratat, joi, intr-un comunicat de presa, ca, in dosarul privind azilele din Voluntari și Afumați, sunt vizați funcționari ai AJPIS Ilfov – instituție subordonata Ministerului Muncii, care ar fi trebuit sa faca controale și sa ia masuri, dar au ales, in schimb,…

- Procurorii DNA au descins, joi, la sediul Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala Ilfov (AJPIS), din subordinea Ministerului Muncii, unde lucreaza funcționarii care l-ar fi ajutat pe Ștefan Godei, unul din patronii azilelor groazei, sa afle de controalele autoritaților. Mai mult, angajații Agenției…

- Procurorii DNA fac joi, 13 iulie, perchezitii la Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Ilfov si la Centrul de batrani Armonia, intr-un dosar legat de modul in care instituțiile de control ale statului și-au indeplinit atribuțiile legate de funcționarea azilelor din Voluntari, trasnmite…

- Noua centre de ingrijire a persoanelor varstnice au fost amendate, din diverse motive, in urma controalelor facute de inspectori ai Agentiiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), in primele trei luni ale acestui an, la nivel național. Doar in cazul unuia dintre azilele controlate a fost…