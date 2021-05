Funcționari demiși pentru cumulul pensiei cu salariul Scandal la Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare Galați. 18 funcționari au fost dați afara dupa ce conducerea instituției a constatat ca primeau in același timp și pensie și salariu, fara sa anunțe angajatorul ca dosarele lor de pensie fusesera aprobate. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 18 salariați ai Agenției Naționale de Imbunatațiri Funciare Filiala Galați au fost dați afara deoarece cumulau pensia cu salariul. Filiala Teritoriala de Imbunatațiri Funciare Galați a aflat ca 18 angajați cumulau, de cateva luni, pensia cu salariul, fara ca aceștia sa fi anunțat instituția, pentru…

- 18 salariați ai Agenției Naționale de Imbunatațiri Funciare Filiala Galați au fost dați afara deoarece cumulau pensia cu salariul. Totul s-a aflat in urma unui control al ITM, iar salariații au fost concediați. Filiala Teritoriala de Imbunatațiri Funciare Galați a aflat ca 18 angajați cumulau, de cateva…

- 18 salariați ai Agenției Naționale de Imbunatațiri Funciare Filiala Galați au fost dați afara deoarece cumulau pensia cu salariul. Totul s-a aflat in urma unui control al ITM, iar salariații au fost concediați. Filiala Teritoriala de Imbunatațiri Funciare Galați a aflat ca 18 angajați cumulau,…

- Proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitații de catre persoanele care indeplinesc condițiile de pensionare a fost adoptat de guvern miercuri, 17 martie 2021, intr-o prima lectura, Ministrul Muncii anunțand ca acesta va fi trimis saptamana aceasta la Parlament, in lipsa unei…

- Vicepremierul Dan Barna si-a exprimat speranta ca in decurs de o luna sa fie adoptata in Parlament legea care interzice cumulul pensiei cu salariul, subliniind ca secretarul de stat din MAI Irina Alexe, care a iesit la pensie la 42 de ani, nu a facut nimic ilegal. Intrebat la Digi 24 cum vede numirea…

- Economistul Adrian Caciu considera ca legea propusa de Raluca Turcan ii lovește pe oamenii cu pensii mici, iar pensionarii speciali vor putea cumula pensia și salariu in continuare. „Așa de...

- Guvernul urmeaza sa adopte, in perioada urmatoare, un proiect de lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații la stat, a declarat miercuri premierul Florin Cițu. ”E un proiect de lege discutat in coaliție. Am vazut draft-ul, va fi o dezbatere publica, vom vedea daca vor fi excepții…