- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa condamne la 4 ani si 7 luni inchisoare un barbat de 53 de ani, din Maruntei, Olt. Barbatul a fost acuzat ca a condus fara permis si a lovit intentionat cu masina o fata de 14 ani, care circula pe marginea soselei, in Maruntei. Ulterior, barbatul…

- Elena Udrea s-a prezentat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se va judeca o cerere a DNA privind instituirea controlului judiciar fata de fostul ministru , cu interdictia de a parasi tara, potrivit Agerpres. Fostul ministru Elena Udrea a declarat joi ca merita sa fie achitata in dosarele…

- Politistii doljeni au incarcerat un barbat de 29 de ani, din Daneti, condamnat definitiv la patru ani de inchisoare pentru conducere fara permis. Pedeapsa cuprinde si altele mai vechi, primite in dosare in care a fost acuzat de furt si lovire. Anchetatorii au retinut ca babatul a condus un BMW fara…

- Judecatoria Constanta era asteptata azi sa se pronunte in dosarul privind accidentul ce a dus la moartea judecatoarei Mihaela Iuliana Serban, din cadrul Curtii de Apel Constanta. Instanta a amanat pronuntarea pentru data de 03 martie 2021. Oricare va fi decizia Judecatoriei Constanta, aceasta va putea…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au aplicat o amenda penala de 4.500 de lei unui barbat de 34 de ani, din comuna Celaru, acuzat de uciderea animalelor fara drept. Intial, barbatul a fost condamnat de Judecatoria Craiova la 10 luni de inchisoare cu suspendare. In plus, a fost obligat sa achite…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dat o sentinta definitiva in dosarul celor șase cadre didactice de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Craiova. In acest dosar, inculpatii au fost acuzati ca au primit mita de la mai mulți studenți pentru a le da note de trecere la examene. Cei…

- Judecatorii de la Tribunalul Olt au dispus arestarea unui barbat de 44 de ani, din Brastavațu, Olt, acuzat de tentativa la omor. Anchetatorii au stabilit ca, pe 3 ianuarie, impreuna cu doi barbați, a lovit cu o ranga, dar și cu pumnii si picioarele, un barbat de 39 de ani, din Scornicești. Scandalul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, inca odata, menținerea arestului preventiv fața de un executor judecatoresc. Acesta a fost incarcerat in decembrie 2019, in baza unui mandat de arestare in lipsa emis de Curtea de Apel Craiova. Inculpatul a fost trimis in judecata pentru comiterea…