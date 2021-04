Judecatorii de la Tribunalul Dolj au contopit pedepsele primite de un functionar din cadrul Primariei Valea Stanciului. Acesta a incheiat trei acorduri de recunostere a vinovatiei cu procurorii DNA si cu procurorii din Segarcea. In final, inculpatul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. Hotararea instantei nu este definitiva si poate fi contestata la Curtea de Apel Craiova. Procurorii DNA din Craiova anuntau, in iulie 2019, trimiterea in judecata a doua persoane acuzate ca au pagubit APIA cu aproape 300.000 de lei. Anchetatorii au sustinut ca, in perioada 23 mai 2008 – 15…