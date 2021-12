Funcționar ANTA, prins în flagrant cu mită de peste 10 000 de lei Un funcționar de la Agenția Naționala Transport Auto a ajuns în izolatorul CNA, dupa ce ofițerii și procurorii anticorupție l-au reținut în flagrant delict cu mita. Barbatul este cercetat penal într-un dosar pornit pe acțiuni de corupere pasiva, potrivit sinteza.org. Potrivit materialelor, inspectorul ANTA ar fi cerut și primit 10500 de lei de la un șofer stopat în trafic ca sa nu-l documenteze pentru ca transporta marfuri în lipsa certificatului de competența a conducatorului auto. Astfel, cazul a fost denunțat la CNA, iar cei 10 500 de lei au… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

