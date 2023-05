Funcționalitate nouă disponibilă în aplicația „Ghișeul Unic”. Clujenii pot depune sesizări online, în timp rea Consiliul Județean Cluj continua procesul de digitalizare a administrației județene, prin operaționalizarea unei noi funcții in aplicația „Ghișeul Unic”, respectiv aceea de depunere sesizare. Serviciul poate fi accesat de catre cetațeni prin intermediul platformei https://public.cluj.archi. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Cu ajutorul noii facilitați oferite, cetațenii ne pot transmite rapid, din orice colț al județului și de pe orice fel de dispozitiv, sesizari referitoare la probleme ce țin de competența Consiliului Județean. De asemenea, aplicația permite o detaliere exacta… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

