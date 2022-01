Stiri pe aceeasi tema

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, vineri 17 decembrie 2021, Ion SIMU-ALEXANDRU a preluat conducerea Companiei, fiind desemnat, de Consiliul de Administratie, in functia de director general interimar, pentru un mandat de patru luni”, a transmis compania. Ion Simu-Alexandru, de…

- „Soselele vor ramane inzapezite in aceasta iarna daca drumarii nu isi vor primi maririle de salarii pe care le merita”, transmite, miercuri, Sindicatul "Elie Radu".”Salariul minim in C.N.A.I.R. S.A. este de 2.453 lei, motiv pentru care de trei saptamani, sindicatul a solicitat intalnirea comisiei de…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, duminica, la Prima TV, ca in cazul lui Marian Neacsu, propus pentru functia de secretar general al Guvernului, Grindeanu este de parere ca trebuie sa se respecte legea. ”Poate fi numit in aceasta functie si se considera necesara numirea domnului…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a anuntat luni ca social democratii vor avea noua ministere in noul executiv si functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru."S a votat structura propusa pentru un nou guvern, a spus Radu Oprea intr o conferinta de presa sustinuta la sediul…

- Ștefan Paraschiv, directorul general al Metrorex, urmeaza sa fie demis in ședința Consiliului de Administrație de astazi, 17 noiembrie 2021, din funcția pe care o deține din martie anul acesta. Revocarea din funcție a directorului general provizoriu este prevazuta pe ordinea de zi a ședinței Consiliului…

- La Camera Deputatilor au votat si ca parlamentarul PSD, Sorin Grindeanu sa ramana interimar inca doua saptamani la conducerea forului legislativ. Parlamentul a numit si noile Consilii de Administratie la Radioul si Televiziunea Publice. Razvan Dinca este noul Presedinte Director General la SRR, iar…

- In concursul pentru ocuparea funcțiilor de secretar general in șapte ministere au fost admiși 32 de candidați. Totodata, alte patru dosare depuse nu au fost admise in concurs, iar doi candidați s-au retras. Informațiile au fost publicate de Cancelaria de Stat, informeaza Noi.md cu referire la Bizlaw.md.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Calarasi a lui George Catalin Serban, in prezent detasat la Consiliul Superior al Magistraturii. George Catalin Serban este secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii.…