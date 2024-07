Stiri pe aceeasi tema

- Aparatele Drager 5000, esențiale pentru detectarea șoferilor aflați sub influența drogurilor, o problema tot mai prezenta in traficul din Romania, au devenit subiect de dezbatere intensa in urma Ordonanței de Urgența nr. 84.

- Militari chinezi au aterizat sambata in Belarus unde vor participa la manevre comune impotriva terorismului care ar urma sa se desfasoare in perioada 8-19 iulie, a anuntat Ministerul Apararii belarus pe...

- Daca de la ora 7 au ramas fara curent electric Jucu, Apahida, Cojocna, la aceasta ora nu este curent nici in Florești și nici pe cateva strazi din Cluj-Napoca.Una dintre strazile anunțate pentru lipsa de energie este chiar strada Eroilor din centru.Intre timp, avaria a fost rezolvata la Jucu si Cojocna,…

- Banca Transilvania a anuntat ca in prezent aplicatiile si cardurile sale functioneaza cu intermitente, azi, 04 iunie 2024. Echipa lucreaza la remedierea situatiei si se angajeaza sa rezolve problema cat mai rapid posibil.Dragi clienti,Aplicatiile si cardurile BT functioneaza cu intermitente. Prioritatea…

- Comercianții inregistrați in sistemul de garanție-returnare (SGR) sunt obligați sa accepte ambalajele returnate de consumatori, chiar daca aparatele de colectare a ambalajelor (RVM) sunt defecte.Intr-o asemenea situație, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat ca magazinele trebuie sa preia manual…

- Fundația fondata de dizidentul rus Alexei Navalni a publicat imagini surprinse cu o camera ascunsa din palatul lui Vladimir Putin. Fotografiile și clipul video arata luxul pregatit pentru președintele rus.

- Hormonii fericirii sunt numiți acei hormoni care, atunci cand sunt eliberați in corp, ne dau o stare de bine, ne dau energie, pofta de viața și motivație. Descopera care sunt hormonii fericirii și care este rolul lor mai exact.Care sunt hormonii fericiriiHormonii sunt mesagerii chimici ai corpului.…