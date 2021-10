Funcția Google Maps de care tu, ca român, nu poți beneficia Google Maps va oferi utilizatorilor trasee eco-friendly, focalizandu-se pe traseul cel mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil. Romania nu este, deocamdata, pregatita pentru traseele eco. Pentru a oferi aceasta noua funcție, Google a incorporat date de la Laboratorul Național de Energie Regenerabila al Departamentului de Energie al SUA, care estimeaza ca rutele ecologice au potențialul de a preveni intrarea in atmosfera a peste un milion de tone de emisii de carbon pe an. Acest lucru este echivalentul eliminarii a 200.000 de mașini de pe șosele, susține Google. Un alt capitol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

