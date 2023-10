Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul va examina PROIECTUL de hotarire prin care se ia act de cererea de demisie depusa de catre deputata din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Ana Calinici. Raportul pentru aceasta inițiativa legislativa a fost aprobat la ședința de astazi a Comisiei juridice, numiri și imunitați.…

- Șase pretendenți la funcția de primar al municipiului Balți au depus actele pentru inregistrarea in cursa electorala. Informația a fost confirmata de catre Svetlana Colesnic, președinta Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale municipale Balti nr.2. Potrivit ordinii prealabile, prima poziție…

- Parlamentul a adoptat astazi un proiect de lege care prevede instituirea sistemului de vot electronic in consiliile locale, raioanele și cele municipale. Inițiativa legislativa, care aparține deputaților Fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Victor Spinu și Alina Dandara, a fost aprobata, in…

- Zece partide politice au depus astazi setul de acte pentru inregistrarea candidatului pentru funcția de primar general al capitalei. Este vorba de: Partidul Acțiune și Solidaritate – candidatul Lilian Carp, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova – Adrian Albu, Bloc Electoral Ruslan Codreanu -…

- Candidatura lui Alexandr Pinzari va fi propusa in plenul Parlamentului pentru numirea in funcția de director adjunct al Centrului Național Anticorupție (CNA). Raportul pentru un proiect de hotarare in acest sens a fost aprobat la ședința de vineri, 28 iulie, a Comisiei juridice, numiri și imunitați,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 19 iulie 2023, decretele de numire in functie a ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale si a ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse.Potrivit Administratiei Prezidentiale au fost semnate urmatoarele decrete: Decret prin care…

- „Prim-ministrul a solicitat ca pana vinerea trecuta sa fie facuta o evaluare a masurilor de securitate de la Aeroportul Internațional Chișinau. Credeam ca saptamana va incepe cu citirea acestui raport și cu demiterea mai multor șefi de instituții care nu și-au facut lucrul profesionist. Insa nu a fost…

- Persoanele fizice sau juridice care vor admite incalcarea normelor in construcții vor fi sancționate mai dur. Un proiect de lege care prevede completarea Codului penal a fost examinat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunitați. Documentul a fost elaborat de un grup de deputați din Fracțiunea…