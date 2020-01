Fumul provocat de incendiile din Australia ar putea face înconjurul lumii „Sateliti ai Administratiei Nationale a Oceanelor si Atmosferei din SUA arata ca fumul, deja vizibil in Chile si Argentina, este pe cale sa dea ocol Pamantului”, a declarat la o conferinta de presa purtatoarea de cuvant a OMM, Clare Nullis.



Incendiile din Australia au provocat moartea a peste 20 de persoane, au distrus sute de case si au generat pierderi economice grave. De asemenea, foarte grav, incendiile sunt cauza deteriorarii calitatii aerului, iar aceasta constituie „o amenintare pentru sanatate”, informeaza sursa citata. Fumul degajat de incendii are impact asupra sanatatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

