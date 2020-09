Incendiile care devasteaza vestul Statelor Unite sunt ''de zeci pana la de sute de ori'' mai intense decat media ultimilor 15 ani, degajand un nor de fum extrem de dens, care a ajuns pana in Europa, potrivit serviciului european Copernicus care monitorizeaza schimbarile climatice, informeaza AFP.



Datorita observatiilor satelitare, ''supraveghem amploarea incendiilor si poluarea provocata de fumul transportat de-a lungul Statelor Unite si mai departe'', a comentat miercuri intr-un comunicat Mark Parrington, cercetator in cadrul serviciului de supraveghere…