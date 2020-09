Fumul de la incendiile din California se vede de la o distanță de 1,5 milioane km Oamenii de știința de la NASA au observat o pata intunecata de fum, care poate fi vazuta chiar și de la o distanța de 1,5 milioane de kilometri de la Pamint. Ea este cauzata de incendiile de vegetație din SUA. Fumul de la incendiile de proporții care se extind in vestul SUA a devenit vizibil chiar și de la o distanța de 1,5 milioane de kilometric Camera policromatica a NASA EPIC a facut Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința germani, cu cel mai mare telescop solar modernizat din Europa, GREGOR, au obținut cele mai detaliate din istoria observațiilor imagini de pe Pamint cu suprafața Soarelui și au identificat cele mai mici caracteristici ale structurii cimpurilor sale magnetice. Procesele care au loc…

- Kylian Mbappe (21 de ani) e cotat la 180 de milioane E, peste toți cei 442 de jucatori care au jucat in Liga 1 in sezonul trecut la un loc (171,83 milioane). Suntem sub cluburi de nivel mediu din Top 5 campionate, precum Palace, Schalke sau Nice. Nu e nicio noutate ca Liga 1 se afla departe de Top 5…

- Un nou incendiu a erupt in nordul Californiei si in unele parti din zona golfului San Francisco. Avertizarea de caldura emisa pentru San Francisco este in vigoare pana miercuri, noteaza Mediafax.Lupta pompierilor americani cu incendiile din California continua. De aproape o saptamana, vegetatia…

- Un lot de 2.000 de masti de protectie au ajuns la Targoviste, la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, oferit de catre Camera de Comert a Chinei din Hong Kong, prin Excelenta Sa, Doamna Jiang Yu, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Populare Chineze in Romania.In spirit…

- Mii de pompieri din California se luptau duminica sa stinga un incendiu care ameninta numeroase locuinte in apropierea orasului San Bernardino, la 100 de km est de Los Angeles, relateaza luni AFP potrivit Agerpres. "Apple Fire" (Incendiul Apple), izbucnit vineri dupa-amiaza, a devastat deja peste…

- Statele Unite au atins, marti, pragul de 3 milioane de imbolnaviri de COVID-19, potrivit cifrelor prezentate de worldmeters.info citat de Mediafax. Cu peste 50.000 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in 24 de ore, SUA a ajuns la 3.040.833 de infectari, fiind de departe tara cu cele mai mult persoane…

- Statele Unite raman in continuare cele mai afectate de pandemia de coronavirus. Potrivit bilanțului publicat sambata de Johns Hopkins University, au fost raportate peste 2,5 milioane de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus la nivel national și cel putin 125.435 de decese au fost atribuite…

- Potrivit unui studiu realizat de un grup de oameni de știința internaționali condus de Societatea geografica naționala din Washington și Universitatea din California, Davis, aproximativ jumatate din teritoriile planetei Pamint nu au fost afectate grav de oameni. Din evidența nu fac parte terenurile…