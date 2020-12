Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre PNL, USR-PLUS și UDMR se reiau duminica, dupa ce, sambata, la capatul mai multor ore de discuții, cele trei formațiuni politice au reușit sa cada de acord asupra unui singur subiect – digitalizarea. Marea lupta se da pe ministerele banoase sau cu mare putere de decizie precum Finanțele…

- Prima zi de negocieri intre PNL, USR-PLUS si UDMR s-a finalizat dupa sapte ore. Daca pe programul de guvernare negocierile merg bine, iar negociatorii au transmis mesaje la unison in acest sens, negocierile pe functii sunt mai dure, existand chiar blocaje. Discutiile pe functia de presedinte al Camerei…

- Blocaj la negocierile USR- UDMR – PNL pentru constituirea noului Guvern, din cauza șefiei Camerei Deputaților, dorita de PNL pentru Ludovic Orban și de USR pentru Dan Barna. “NEGOCIERI BLOCATE LA VILA LAC! LuCOVID nu vrea sa renunțe la poziția de șef al Camerei Deputaților, in timp ce USR-PLUS considera…

- Alianța USR PLUS nu este dispusa sa accepte ca și funcția de premier, și funcția de președinte al Camerei Deputaților sa revina PNL. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a confirmat vineri seara la Digi24 ca la negocierile cu PNL care au loc sambata, USR PLUS va cere paritate: funcția de premier contra…

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR s-au intalnit sambata, de la ora 9:00, la Vila Lac, pentru a purta negocieri cu privire la formarea unei coalitii de guvernare. PNL iși dorește in continuare cele doua ministere importante din Guvern: Finanțe și Justiție, in timp ce USR PLUS ar vrea macar unul dintre…

- Fostul viceguvernator al BNR, Bogdan Olteanu, a fost condamnat definitiv, joi, la 5 ani de inchisoare cu executare, potrivit portalului Curții de Apel București. Bogdan Olteanu s-a prezentat, joi dimineața, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, pentru a se pune la dispoziția autoritaților…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va intra in izolare si va efectua un test pentru COVID-19. Decizia vine dupa ce deputata Simona Bucura Oprescu si președintele Consiliului Județean Bitrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, membri PSD, au fost diagnosticati cu COVID-19.…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit de saptamana viitoare pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta…