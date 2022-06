Fumio Kishida, premierul Japoniei, va participa în premieră la summitul NATO de la Madrid Premierul nipon Fumio Kishida intentioneaza sa participe la summitul NATO din iunie din capitala Spaniei, Madrid, ceea ce inseamna ca el ar deveni primul lider nipon care ia parte la o reuniune a aliantei nord-atlantice, a declarat sambata o sursa guvernamentala, citata de agentia locala Kyodo. Participarea lui Kishida la summitul de la Madrid, din 29 si 30 iunie, depinde de situatia politica interna, a mai spus sursa citata. Oficiali guvernamentali spera ca participarea lui Kishida la summitul NATO va intari coordonarea cu SUA si tarile europene in ceea ce priveste raspunsul la razboiul Rusiei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

