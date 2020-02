Stiri pe aceeasi tema

- Fluxurile de sosiri internationale ale Aeroportului Henri Coanda au fost dotate cu dispensere de gel dezinfectant pentru maini iar zonele cu fluxuri de pasageri sunt dezinfectate o data la patru ore, in vederea...

- Autoritatile din Bucuresti si judetul Ilfov au confirmat prezenta pestei porcine africane la porcii mistreti din zona Voluntari. Expertii in domeniu au subliniat ca pierderile industriei sunt enorme.Prefectura județului Ilfov a transmis, potrivit Realitatea Plus: "Se aproba Planul de Masuri ce trebuie…

- Guvernul are in vedere o regandire a arhitecturii institutionale in materia absorbtiei fondurilor europene, urmarind, printre altele, descentralizarea absorbtiei banilor europeni pe Agentii de Dezvoltare Regionala pe langa care vor functiona Autoritati de Management, in vederea simplificarii procedurii…

- Anunt ingrijorator al ministrului Mediului. Alte 10 orase din Romania trebuie sa ia de urgenta masuri in legatura cu nivelul ridicat al poluarii. Altfel, riscam amenzi uriase din partea Uniunii Europene.

- Anual, din cauza poluarii, isi pierd viata peste 20.000 de romani. Cel putin asta arata statisticile Uniunii Europene, care plaseza Romania printre statele cu grave probleme de mediu. De altfel, din cauza calitatii aerului si a lipsei unor masuri concrete luate de autoritati, a fost demarata o procedura…

- Ministerul Sanatații va demara in luna ianuarie vaccinarea gratuita anti-HPV, primele 20.000 de doze fiind deja distribuite direcțiilor de sanatate publica, impreuna cu un ghid de informare.“Acordul Cadru incheiat de Ministerul Sanatații cu furnizorul pentru o perioada de 4 ani prevede ca numarul dozelor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a avertizat pe principalii responsabili ai Partidului Muncitorilor ca tara sa cunoaste o situatie economica „grava“, si a cerut instituirea de masuri urgente, transmite AFP.

- ONG-ul „Mame pentru Mame” transmite o scrisoare deschisa ministrului Sanatații, in care subliniaza ca acesta a avut „poziții ezitante privind Legea Vaccinarii”, adaugand ca simpla comunicare pe aceasta tema nu este de ajuns.„Stimate domnule ministru, ați declarat ca prin ”campanii bune de…