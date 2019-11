Fumatul poate creşte riscul de depresie şi schizofrenie (studiu) O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Bristol a analizat date prelevate de la 462.690 de persoane cu descendenta europeana si a obtinut dovezi conform carora consumul de tutun a crescut riscul de depresie si schizofrenie. In plus, cercetarea a dovedit ca persoanele care sufera de astfel de afectiuni au o predispozitie mai mare pentru fumat. Studiul a fost publicat miercuri in jurnalul Psychological Medicine, in acceasi zi cu aparitia unui raport al organizatiei Action on Smoking and Health (ASH). In raportul ASH semnatarii fac apel la sporirea masurilor adoptate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de tutun poate creste riscul de dezvoltare a depresiei si schizofreniei, conform unui studiu recent realizat in Marea Britanie si citat marti de Press Association si agerpres.ro.O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Bristol a analizat date prelevate de la 462.

