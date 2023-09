Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost reținut de polițiștii din Ilfov dupa ce a facut accident cu o mașina furata. Șoferul a fugit de la locul accidentului pentru ca era beat, drogat și nu avea permis de conducere. Polițiștii ilfoveni au fost alertați luni noaptea, printr-un apel la 112, cu privire la un accident petrecut…

- Accident, miercuri la pranz, pe E87, in județul Tulcea. O mașina de poliție a fost lovita din spate de un alt autoturism, iar in urma impactului a fost proiectata intr-un vehicul de pe contrasens. Din cauza ranilor suferite, agentul de poliție a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale,…

- Autoritașile dau bani celor care și-au stricat mașinile din cauza gropilor de pe drumurile publice. Ce trebuie facut pentru a beneficia de despagubiri. Primul lucru pe care trebuie sa il faceți atunci cand va avariați automobilul intr-o groapa de pe carosabil este sa inștiințați asiguratorul și poliția.…

- Acțiuni de amploare ale polițiștilor, in weekend, in Timiș. Oamenii legii au dat sute de amenzi și au intocmit mai multe dosare penale șoferilor prinși bauți sau drogați al volan. De asemenea, au reținut zeci de permise de conducere.

- Oamenii care se aflau pe plaja din Eforie Sud au ramas surprinși cand au vazut mașina condusa de tanarul de 18 ani pe plaja. Incidentul s-a petrecut undeva in jurul orei pranzului. In imaginile surprinse se poate observa cum șoferul a incercat sa scoata mașina din nisip și, nereușind, a chemat și un…

- Primaria Turda anunța ca in perioada 26 Iulie – 3 August, intre orele 21.00 și 04.00, va avea loc o noua campanie de dezinsecție in spațiile publice din municipiu. Operațiunea de dezinsectie vizeaza eradicarea urmatoarelor tipuri de insecte: țanțari, muște, capușe, larve și gandaci, prin folosirea urmatoarelor…

- Controale de amploare ale polițiștilor, in ultimele doua zile, in Timiș. Oamenii legii au desfașurat verificari in trafic pentru depistarea celor care urca bauți sau drogați la volan. Zeci de șoferi au ramas fara permise de conducere.