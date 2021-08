Fumatul afectează intelectul uman Un studiu extins pe parcursul a zece ani, la care au participat 7.000 de persoane, arata ca fumatul afecteaza intelectul uman, scrie Daily Mail. La aceasta concluzie au ajuns cercetatorii de la University College din Londra. Ei au recurs la un esantion semnificativ pentru studiul lor asupra fumatului: 5.000 de barbati si 2.000 de femei, cu virsta medie de 56 de ani. Testele au fost efectuate Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

