Stiri pe aceeasi tema

- Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem. Nivelul acestei accize va creste dupa publicarea in Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 10 martie 2023 a Ordinului nr. 1111/2023 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete. Acciza specifica…

- Nivelul accizei specifice la tigarete va creste dupa publicarea in Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 10 martie 2023 a Ordinului nr. 1111/2023 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete. Nivelul accizei specifice la tigarete in perioada 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024 inclusiv…

- Luna aprilie nu vine cu vești deloc bune pentru fumatorii din Romania. Acciza crește și, odata cu ea, incepand cu data de 1 aprilie, și prețul țigarilor, astfel ca oamenii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru acest viciu.

- Se scumpesc țigarile! Veste proasta pentru fumatori: Nivelul accizei la țigarete crește din luna aprilie cu 13% Creșterea accizei pentru țigarete: Schimbari importante in perioada 2023-2024. Dupa publicarea in Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 10 martie 2023 a Ordinului nr. 1111/2023, nivelul…

- Veste prosta pentru fumatori: Nivelul accizei la țigarete crește din luna aprilie cu 13% Creșterea accizei pentru țigarete: Schimbari importante in perioada 2023-2024. Dupa publicarea in Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 10 martie 2023 a Ordinului nr. 1111/2023, nivelul accizei specifice la țigarete…

- Luna plina din februarie ajunge in zodia Leului și promite implinirea unor ambiții mari, și in viața profesionala, și in viața personala. Fiecare dintre noi va descoperi ce poate face mai mult pentru el insuși!Luna plina din februarie ajunge la faza maxima pe data de 5 februarie, cand intra in zodia…

- Executivul ia in calcul in cazul cresterii preturilor la carburanti sa reintroduca masura de compensare a pretului cu 50 de bani, masura care a fost in vigoare pana la 1 ianuarie 2023. Astfel, daca pretul carburantilor ajunge la 9 lei, masura ar urma sa fie reactivata, pentru o perioada de timp, de…

- Cetațenii cu datorii nu vor fi deconectați de la serviciile locativ-comunale in perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023. Legea cu privire la interzicerea deconectarilor de la serviciile locativ-comunale in perioada rece a anului a fost publicata in ediția de azi a Monitorului Oficial. Prevederile…