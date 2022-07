Fum negru pe cerul din Agigea (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi in general instabila ziua. Cerul va fi variabil cu innorari temporare in cursul zilei cand se vor semnala averse insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului. Izolat cantitatile de apa vor depasi 15-25 l/mp si vor fi conditii de grindina. Temperaturile maxime, in scadere…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constnata. Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutier a avut loc intre localitatile Ovidiu si Galesu. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate, iar unul s a rasturnat in urma impactului. Doua persoane au fost ranite. UPDATE:…

- Armenii din Constanta si au onorat cateva dintre personalitati, intr o intalnire de suflet, cu ocazia redeschiderii sediului comunitatii, din str. Mercur nr.2 La sfarsitul saptamanii trecute, s a redeschis, in strada Mercur nr.2, sediul Uniunii Armenilor din Constanta, prilej cu care am putut admira…

- Accident rutier in judetul Constanta.Un accident rutier a avut loc duminica la iesire de pe autostrada A4 Ovidiu ndash; Agigea, in zona sensului giratoriu.Un autoturism a intrat in parapet. Evenimentul s a soldat cu o victima, care a fost transportata la spital. ...

- Meteorologii au emis joi dimineața un cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic, pentru sase judete din Dobrogea si Muntenia. Atentionarea intra in vigoare de la ora 13.00 și este valabila pana diseara, la ora 20.00.Potrivit ANM, vizate de codul galben sunt judetele Prahova,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina sambata seara in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier intre 2 autoturisme cu 3 victime, dintre care doua incarcerate pe DC87, spre Nazarcea, comuna Poarta Alba din judetul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina joi in judetul Constanta.Este vorba despre incendiu la un bloc de pe strada Panselutelor din Navodari.Mai multe imagini in galeria foto. ...

- E DISTRIBUTIE a investit circa 500.000 de euro in centrale fotovoltaice si solutii de stocare instalate in trei statii de transformare, pentru cresterea eficientei energetice. Centralele fotovoltaice asigura o productie anuala de peste 330 MWh si acopera intregul necesar de consum pentru cele trei statii…