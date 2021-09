Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul George Nicolaie a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Decizia de numire a fost semnata de premierul Florin Citu si publicata marti in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a prim-ministrului Citu, Alexandru Bologan…

- Marian Murgulet, fost secretar de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID), a vorbit despre decizia luata de Florin Cițu de a-l demite din funcție, la 24 de ore dupa numire. In data de 22 iunie, in Monitorul Oficial a fost publicata decizia oficiala a premierului Florin Citu de…

- Marian Murgulet, fost secretar de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, demis de prim-ministrul Florin Cițu la 24 de ore dupa ce abia fusese numit, a explicat, vineri, ca nu comenteaza deciziile premierului, dar daca acesta are informații cu privire la el, ar vrea sa le afle, așa…

- Premierul decide cu cine lucreaza si cat timp lucreaza, insa nu stiu ce informatie confidentiala ar fi putut primi seful Guvernului despre mine, iar din partea mea o poate face publica, a afirmat, vineri, intr-o dezbatere de specialitate, Marian Murgulet, fost secretar de stat in Ministerul Cercetarii,…

- Marian Murgulet a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a numit-o pe Izabella Maria Kacso-Doboly in functia…

- Dragos Mihael Ciuparu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, potrivit agerpres.ro. Printr-o alta decizie a premierului, Dumitru-Laurentiu Andrei a fost eliberat, la cerere, din functia…

