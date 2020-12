Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac a demonstrat inca o data ca nu este un barbat pretențios! Cel puțin cand vine vorba despre mancare... Faimosul actor și-a luat mașina de zeci de mii de euro, dar a dat restaurantele de lux pe alimentele de la benzinarie. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Brigitte Pastrama iar nu este in toane bune! Cu toții știm deja ca focoasa bruneta are un temperament coleric. De nervi nu a scapat nici la cumparaturi. Ce-i drept, paparazzi noștri nu au surprins-o la o sesiune de shopping, ci la un hipermarket unde a mers sa cumpere lucruri utile in gospodarie. Surprinzator,…

- O mașina a fost parcata în intersecția Lacrimioarelor cu Brâncuși joi, 15 octombrie, în jurul orei 14. Mașina se afla parcata într-o intersecție din cartierul Gheorgheni.

- Cand vine vorba de pofte culinare, lui Mircea Rednic nu-i sta nimic in cale, nici macar faptul ca nu-și mai gasește liber locul de parcare din fața casei! Cine a sarit imediat in ajutorul fostului antrenor de la Dinamo? Imagini de senzație surprinse de paparazzii Spynews.ro!

- Automobilele parcate neregulamentar au inceput sa fie evacuate de catre poliție, incepand de ieri. Astfel, Primaria elaboreaza in prezent o harta electronica a parcarilor cu plata din capitala, care sunt in prezent in gestiune privata.

- Face ce face și se intoarce din nou in trecut! Cristina Spatar, nu e bine deloc, sa știi! Artista, intalnire de gradul 0 cu un afacerist celebru! Regina muzicii R&B nu poate renunța deloc la ”obiceiurile” din trecut, iar paparazzii Spynews.ro au prins-o in fapt! Imagini de senzație!

- Cornel Ilie, piesele tale nu se potrivesc deloc cu starea ta de spirit! Dupa ce a anunțat public ca divorțeaza de soția sa, artistul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza total neașteptata! Imagini de senzație cu solistul trupei Vunk!

- Au fost imagini șocante facute publice in aceasta dimineața cu Bianca Dragușanu și Alex Bodi, care au fost surprinse de paparazzi Spynews.ro in urma cu puțin timp. Pe imagini, vedeta e bruscata de afacerist, dar iata ca acum cei doi vin cu prima reacție in acest sens. Bianca Dragusanu, adevarul despre…