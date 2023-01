Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost vazuta de o țara intreaga la Sunt celebru, scoate-ma de aici! , Bia Khalifa a cam disparut din lumina reflectoarelor și a ramas activa doar pe internet, acolo unde are foarte mulți fani.

- Vestea la care nu se aștepta nimeni. Bia Khalifa s-a cuplat cu unul dintre cei mai cunoscuți și controversați cantareți din Romania. Fosta concurenta de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici” ar fi fost surprinsa in tandrețuri cu artistul. Despre cine ar fi vorba. Bia Khalifa și Fulgy ar forma cel mai…

- Daca pana de curand Bia Khalifa, Regina Only Fans-ului, spunea ca vrea sa-ți țina relația departe de lumina reflectoarelor, iata ca acum lucrurile sunt destul de clare despre viața amoroasa a blondinei. Seara trecuta, focoasa blonda a petrecut cu Fulgy și familia lui, iar ea și tanarul au fost foarte…

- Este unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului, e talentat, arata bine și nu e de mirare ca are succes la femei, indiferent de varsta lor. Shawn Mendes a trecut pe lista lui de cuceriri o femeie in varsta de 51 de ani.

- Steliano Filip iubește din nou, la aproape doi ani de la separarea de fosta lui soție, Bianca Marina. Fotbalistul și-a refacut viața și a facut primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars cu privire la o noua casnicie alaturi de noua lui partenera, Fiviane.

- In timp ce majoritatea moldovenilor s-au adunat cu familiile in jurul mesei, președintele Maia Sandu a plecat din țara. Ea a fost observata pe aeroportul din Oradea. A ajuns in țara vecina cu un avion al companiei Tarom.

- In emisia live de Mireasa de pe 1 decembrie 2022 fanii emisiunii au putut vedea o apropiere neașteptata intre George și Adina. Baiatul a surprins-o pe fata cu un buchet de 100 de trandafiri, iar apoi au mers la targul de Carciun.

- Veste tulburatoare pentru familia Clejanilor! Mezinul a fost condamnat penal definitiv pentru talharie. Fiul celebrilor cantareți ramane astfel cu doi ani de pușcarie, pedeapsa fiind confirmata de magistrați. Baiatul a fost gasit vinovat și in prima instanța, iar autoritațile de la Curtea de Apel București…