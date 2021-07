Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat externat dintr-o clinica de reabilitare, Fulgy a ținut sa demonstreze fanilor ca banii nu sunt o problema pentru el.Proaspat externat dintr-o clinica de reabilitare, Fulgy a ținut sa demonstreze fanilor ca banii nu sunt o problema pentru el. Aflat intr-un restaurant din București, fiul Clejanilor,…

- Una dintre fostele iubite ale lui Fulgy a vorbit la Xtra Night Show despre consumul de droguri de care este acuzat fiul Clejanilor, dar și despre afirmațiile facute de mama acestuia, Viorica, referitoare la perioada in care le cauta pe prietenele tanarului prin genți de frica sa nu dețina droguri.

- Antonia a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a marturisit fanilor ca a luat o decizie importanta, in urma altercațiilor pe care le-a avut cu anumite persoane din viața ei. „In mod oficial, am incetat sa mai țin evidența altercațiilor mele din trecut, amintirile proaste, oamenii care…

- Samuel Costache, bodyguard-ul lui Fulgy, a facut declarații bomba despe fiul Clejanilor, la Xtra Night Show, de la Antena Stars. Barbatul a dat carțile pe fața depre artist și a spus din ce ”belele” l-a scapat de-a lungul timpului. De asemenea, cel care a avut grija ca fiul Vioricai și al lui Ionița…

- In timp ce problemele se țin lanț in familia Clejanilor, dupa ce Fulgy a fost internat la psihiatrie, iar parinții lui au decis sa il denunțe la Poliție, singura care duce o viața liniștita este Ramona, fiica nelegitima a lui Ionița. Cați bani caștiga Ramona, fiica lui Ionița de la Clejani Cantareața…

- Fulgy a facut declarații care mai de care mai controversate seara trecuta la Xtra Night Show, vorbind atat despre problemele sale cu drogurile, cat și despre problemele altora, printre care l-a menționat și pe regretatul designer Razvan Ciobanu, despre care se crede și acum ca ar fi murit in timp ce…

- Fulgy a izbucnit in lacrimi in fața fanilor, dupa incidentul care a avut loc ieri. Trist și abatut, fiul Clejanilor a recunoscut ca a consumat substanțe interzise o buna perioada de timp și a vorbit despre consecințele pe care a fost nevoit sa le suporte din cauza acestui lucru. Artistul a ținut sa…