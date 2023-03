Stiri pe aceeasi tema

- „Razboiul” dintre Bia Khalifa și Fulgy continua, dar de aceasta data, neințelegerile s-au mutat la poliție, dupa ce blondina susține ca a primit amenințari din partea fiului Clejanilor. Imediat dupa ce a ieșit din secția, Bia Khalifa a vorbit despre scandalul dintre ea și fostul iubit.

- Povestea de dragoste dintre Fulgy și Bia Khalifa s-a transformat intr-un adevarat „razboi”, dupa ce și-au adus reciproc acuzații grave. In urma cu doar cateva momente, cei doi au ajuns de urgența la poliție, ca urmare a plangerii depuse de blondina impotriva fostului iubit.

- S-au iubit ca in povești, insa acum iși arunca sageți dure in public. Dupa ce s-au desparțit, Fulgy continua scandalul cu Bia Khalifa și i-a facut acuzații dure. Mai mult decat simple cuvinte, fiul Clejanilor a venit acum și cu imagini drept dovezi!

- De la gesturi grandioase și declarații de dragoste, s-a ajuns la amenințari și plangeri la Poliție. Jurnaliști redacției Playtech Știri au obținut, in exclusivitate, prima reacție a Vioricai de la Clejani despre scandalul dintre Fulgy și Bia Khalifa. Ce spune artista despre fosta iubita a fiului sau.…

- Dupa ce au aparut zvonuri cum ca Bia Khalifa și Fulgy s-au desparțit, chiar dupa ziua ei de naștere, iata ca acum blondina vorbește despre presupusa separare de tanar. Aceasta spune care e de fapt adevarul și daca ea și baiatul Clejanilor mai sunt sau nu impreuna.

- Daca pana de curand Bia Khalifa, Regina Only Fans-ului, spunea ca vrea sa-ți țina relația departe de lumina reflectoarelor, iata ca acum lucrurile sunt destul de clare despre viața amoroasa a blondinei. Seara trecuta, focoasa blonda a petrecut cu Fulgy și familia lui, iar ea și tanarul au fost foarte…

- Laurette s-a prezentat in instanța in urma cu o zi și s-a intalnit pentru prima data cu barbatul care a agresat-o. Vedeta a fost acompaniata de avocatul ei și au oferit declarații exclusive pentru Antena Stars, in care au dezvaluit ce s-a intamplat in sala de judecata.