Fulgy, fiul Clejanilor, şi-a aflat sentinţa: condamnat la închisoare! Fulgy de la Clejani a fost condamnat de Instanta la 2 ani de inchisoare cu suspendare și sa achite daune in valoare de 10.000 de lei. Cunoscut pentru scandalurile pe care le provoaca și pentru ca ar consuma diferite substante, tanarul a primit o pedeapsa dura. Fulgy a jefuit un jurnalist Fulgy a fost condamnat […] The post Fulgy, fiul Clejanilor, si-a aflat sentinta: condamnat la inchisoare! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

