- Fulgy a luat o decizie șocanta, aceea de a parasi Romania in cel mai scurt timp, tocmai pentru a mai evita alte controverse legate de consumul sau de droguri . Fiul lautarilor de la Clejani a susținut la Xtra Night Show ca se teme in momentul de fața sa mai locuinața in țara natala, mai ales de cand…

- Dupa ce a dat de ințeles in live-ul de pe YouTube ca la studioul lui Alex Velea se consuma droguri, acum Fulgy a dezvaluit la Xtra Night Show ca nu e tocmai cum a afirmat. El a vrut de fapt sa spuna din alta parte a inhalat cocaina.

- Scandalul iscat dupa ce fiul Clejanilor, Fulgy, a fost prins drogat ia amploare. Artistul face acuzații și spune ca ar fi inhalat fum de la studioul lui Alex Velea, acolo unde mai multe persoane au fumat iarba. „Ieri, m-am trezit, am fost am mancat, iar seara pe la șapte opt am fost pe la…

- Fulgy, proaspat dezintoxicat, s-a mutat singur intr-un apartament aproape de casa parinților lui. ”Am vrut sa fiu totuși langa ai mei, daca pațesc ceva sa fiu aproape. Am renunțat la absolut orice viciu in viața mea. Am fost la o clinica in Spania, unde am stat o luna și jumatate. Am platit acolo 80.000…

- Fulgy, baiatul cuplului Viorica și Ionița de la Clejani, a avut probleme cu dependența de droguri și jocuri de noroc. Doua vicii de care se scapa foarte greu chiar și in cazul in care se apeleaza la tratament și specialiști. Din cauza ca incepuse sa consume stupefiante, tanarul a fost trimis in Spania,…

- S-a aflat ce s-a intamplat cu jandarmul acuzat de moartea barbatului din Pitești. Moartea inginerului Zaharia Barbu, in varsta de 63 de ani, ce a avut loc in urma intervenției brutale a forțelor de ordine, a culminat cu reținerea a doi agenți de poliție. Ce decizie s-a luat in legatura cu jandarmul…

- Au trecut doi ani de cand Razvan Ciobanu a murit. Celebrul designer și-a pierdut viața pe 2 mai 2019, in urma unui accident de mașina cumplit. Parinții indurerați ai creatorului de moda inca se lupta cu ideea ca fiul lor drag nu mai este printre ei. Aceștia nu și-au revenit dupa dispariția copilului…