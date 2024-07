Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au fost reținute de polițiști, dupa un scandal monstru la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. Este vorba despre trei barbați și patru femei, toți din Teleorman, care ar fi agresat fizic o tanara de 18 ani. Scandalul ar fi pornit in urma unor neințelegeri in familie. Cele șapte persoane…

- Apreciat de milioane de tineri, Sermin Domnu, prieten la catarama cu ALLin și Dana Badea, care au fost condamnați cu suspendare in același dosar, a fost internat cu forța la dezintoxicare, din cauza drogurilor.

- Prins drogat la volan, la finalul anului trecut, Dorian Popa primește o noua lovitura. Deși a negat ca ar fi consumat substanțe, dupa o saptamana vloggerul a recunoscut ca a fumat canabis.Timp de maa multe luni, instanța a analizat situația vedetei TV și, in final, a admis toate probele Parchetului…

- S-a tras linie! Judecarii au admis toate probele administrate de procurori in dosarul lui Dorian Popa și au decis sa inceapa procesul in care acesta este acuzat ca a condus mașina sub influența drogurilor.

- „Ceva trebuie facut. (..) Am avut si aici prea multe accidente si prea multe incidente. Problema drogurilor a tot crescut, stiti foarte bine discutiile pe care le-am gasit si in spatiul public. Exista probleme cu drogurile pana si in scoli, exista cateodata la soferi si trebuie luate masuri, dar aceste…

- David Popovici a spus clar ce l-a enervat grav. Interventie in forta a sportivului in scandalul momentului. David Popovici s-a decis sa dea cartile pe fata dupa ce a fost atacat inaintea Jocurilor Olimpice 2024. Vezi AICI marturia lui David Popovici din scandalul momentului...

- Culița Sterp așteapta, maine, raspunsul Curții Constituționale cu privire la incalcarea unor drepturi, din cauza masurilor preventive dispuse in dosarul in care acuzat ca a comis un accident in timp ce gonea cu bolidul, beat și drogat.

- Margherita, fiica ”Clejanilor”, data in judecata dupa ce accidentul rutier provocat sub influența drogurilor! Compania asiguatoare cere daune de 29.000 de lei. La patru ani de cand Myriam Margherita a provocat o serie de accidente șofand sub influența drogurilor, fiica lui Viorica și Ionița de la Clejani…