- La data de 06 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare la data de 05 aprilie. Mandatul a fost emis pe numele unui tanar in varsta de 26 de ani din Timișoara, care a fost…

- Un barbat inchis la Penitenciarul Aiud pentru crima, care l-a amenintat in 2019 cu moartea pe presedintele Klaus Iohannis, a recidivat si a savarsit aceeasi infractiune impotriva directorului inchisorii.

- Fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la opt ani si sase luni de inchisoare, iar Cristian Boureanu, la patru ani si trei luni de inchisoare, in dosarul legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti – Constanta. Decizia…

- Un barbat de 55 de ani a fost condamnat la 12 de inchisoare pentru ca a violat o minora in anul 2019. Examinarea cauzei penale a durat 13 ani, deoarece inculpatul a fugit din țara dupa savarșirea infracțiunii. El a fost reținut abia in octombrie 2021, la revenirea in țara.

- Barbatul de 23 de ani care in toamna anului trecut a ucis fetita de patru ani a concubinei sale, iar apoi a incendiat cadavrul langa un cimitir din municipiul Arad, a fost condamnat de Tribunalul Arad, miercuri, la 17 ani si patru luni de inchisoare, dar si la plata unor daune morale de un milion…

- Ieri, 24 februarie, la ora 22.00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au pus in executare un Mandat de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de catre Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 27 de ani. Acesta este condamnat la 1 an de inchisoare sub aspectul comiterii…

- Un barbat de 39 de ani din Naruja a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a ranit grav un barbat, cu o singura palma. Conflictul a avut loc in vara anului 2017 la un bar din comuna, dintr-un motiv banal – barbatul agresat refuzase sa ii dea o țigara inculpatului, iar lovitura aplicata […]…