Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a dat de ințeles in live-ul de pe YouTube ca la studioul lui Alex Velea se consuma droguri, acum Fulgy a dezvaluit la Xtra Night Show ca nu e tocmai cum a afirmat. El a vrut de fapt sa spuna din alta parte a inhalat cocaina.

- Fulgy a recunoscut tot! Baiatul Clejanilor a ținut sa le ofere fanilor o explicație dupa ce a fost prins de poliție in timp ce conducea sub influența substanțelor interzise. Acesta și-a recunoscut greșeala cu lacrimi in ochi și spera ca parinții lui, Viorica și Ionița de la Clejani, sa il ierte și de…

- Fulgy a avut parte aseara de unul dintre cele mai sincere momente din viața lui. Dupa ce a fost oprit de poliție și acuzat ca ar fi consumat substanțe interzise, fiul Clejanilor a spus adevarul despre droguri. In cadrul live-ului pe care l-a organizat, pe langa faptul ca a marturisit ca nu mai consuma…

- Fulgy continua seria declarațiilor șoc despre consumul de droguri. Fiul Clejanilor a povestit ce a facut inainte de a fi oprit de Poliție. Artistul a mers la studioul lui Alex Velea pentru a-i face o piesa cainelui sau și, surpriza: se consuma substanțe interzise in studioul iubitului Antoniei? Iata…

- Fulgy a izbucnit in lacrimi in fața fanilor, dupa incidentul care a avut loc ieri. Trist și abatut, fiul Clejanilor a recunoscut ca a consumat substanțe interzise o buna perioada de timp și a vorbit despre consecințele pe care a fost nevoit sa le suporte din cauza acestui lucru. Artistul a ținut sa…

- Mare agitație noaptea trecuta la INML dupa ce Fulgy, baiatul Clejanilor, a fost prins de poliție in timp ce conducea se pare ca sub influența substanțelor interizese. Tanarul de 23 de ani a oferit și primele declarații dupa incident, chiar pe contul sau de socializare.

- Brigitte Sfat a ajuns la capatul puterilor, dupa ce ultima cearta cu soțul sau, Florin Pastrama, a doborat-o psihic. Cei doi sunt din nou desparțiți, iar deznodamantul casniciei lor se afla pe muchie de cuțit. Vedeta chiar a izbucnit in lacrimi in direct, la Xtra Night Shw, recunoscand ca nu știe cum…

- Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, a marturisit la Xtra Night Show ca in urma cu doar cațiva ani a fost internat intr-o clinica din Spania pentru a putea sa scape de vicii și pentru a putea sa-și schimbe stilul de viața. El a declarat ca juca la cazino și ca pierdea mii de euro.