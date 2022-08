Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta spun ca incalzirea globala creste probabilitatea producerii fulgerelor pe teritoriul Statelor Unite, unde doua persoane si-au pierdut viata joi, iar alte doua se afla in stare critica dupa ce au fost lovite de fulger in proximitatea Casei Albe, informeaza Reuters. Conditiile de temperatura…

- Mai multe orase din China se afla luni sub alerta rosie din cauza valului de caldura care afecteaza tara, zeci de milioane de locuitori fiind sfatuiti sa ramana acasa, informeaza AFP. Valuri de caldura extreme, uneori mortale, au lovit diferite parti ale planetei in ultimele luni, cum ar fi Europa de…

- Valul de caldura se va intensifica in Bucuresti, in perioada 24 – 28 iulie, fiind prognozate temperaturi maxime de 40 de grade Celsius, in timp ce minimele nu vor cobori sub 19 grade, conform prognozei speciale pentru Capitala emise duminica de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, duminica…

- Locuitorii Capitalei vor avea parte de o noua zi cu temperaturi ridicate, sambata, 16 iulie, anunța Administrația Naționala de Meteorologie, care a emis o prognoza speciala pentru București. Totodata, Capitala și 13 județe din sud și sud-est sunt vizate de o atenționare cod galben de vijelii pana la…

- Temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade Celsius in urmatoarele zile, iar indicele de temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, anunța vineri meteorologii. Temperaturile vor fi cuprinse in general intre 33 si 36 de grade in urmatoarele doua zile iar disconfortul termic…

- Caldura intensa simțita in mare parte din Europa a dus la doborarea recordurilor de temperatura din iunie de la Cercul Arctic pana in Africa de Nord, informeaza Digi24. Valul de caldura extrema a facut ca temperaturile sa creasca cu mult peste media din iunie pentru multe țari, in unele cazuri cu pana…

- Japonia a inregistrat pentru prima data temperaturi de peste 40 de grade Celsius in luna iunie, potrivit BBC, iar autoritațile cer oamenilor sa raționalizeze consumul de energie pe cat posibil.Tokyo a inregistrat temperaturi de peste 35 de grade miercuri, pentru a cincea zi consecutiv, fiind cele mai…

- Un val de caldura intensa s-a abatut asupra nordului Indiei, temperaturile atingand un record de 49,2 grade Celsius in unele zone din capitala New Delhi, informeaza luni site-ul BBC. Acesta este al cincilea val de caldura care se abate asupra capitalei Indiei din luna martie.