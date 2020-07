Fulgerele au ucis 32 de persoane în nordul Indiei Cel putin 32 de persoane au fost ucise de fulgere in statele Bihar si Uttar Pradesh din nordul Indiei in timpul unor furtuni musonice, au anuntat sambata oficialii indieni si companiile mass-media locale, relateaza DPA. Douazeci si unu de oameni au fost ucisi in opt districte din estul statului Bihar in ultimele 24 de ore, a raportat agentia de presa ANI. Cele mai multe dintre victime au fost lovite direct de fulgere, dar au existat si decese care au fost cauzate de prabusirea unor cabane si a unor copaci loviti de aceleasi fenomene meteorologice. Victimele au fost "in majoritatea lor fermieri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

