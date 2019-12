Stiri pe aceeasi tema

- 2020 este anul Olimpiadei de la Tokyo. Iar sportul bacauan spera ca la Jocurile Olimpice din capitala Țarii Soarelui Rasare sa rasara și… Soare! Alexandru Nicolae Soare. „E principalul meu obiectiv. Voi avea mai multe concursuri in prima jumatate a anului viitor la care sper sa fac baremul de participare…

- Guvernul Japoniei a stabilit vineri introducerea unei taxe pentru pungile de plastic in toate magazinele din Japonia, chiar inainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, de anul viitor. Ministrul Economiei, Comerțului și Industriei, Hiroshige Seko, a anunțat sambata ca guvernul dorește sa perceapa taxa…

- Olanda nu mai vrea sa fie numita Olanda. Care este denumirea pe care vor autoritațile sa o promoveze Guvernul olandez vrea ca numele țarii sa nu mai fie asociat cu Olanda, ci sa fie folosit mai des numele oficial al statului – Țarile de Jos. Oficial, țara vecină Belgiei se numește…

- Simona Halep nu a dat un raspuns ferm in legatura cu prezența sa in echipa de Fed Cup a Romaniei, a marturisit Florin Segarceanu, capitan-nejucator, intr-o intervenție telefonica pentru DigiSport.Liderul echipei noastre ar putea refuza participarea dupa dezamagirea traiata in semifinala din…

- Sportivul Alin Firfirica s-a calificat, sambata, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, el devenind al cincilea atlet roman care obtine dreptul de a participa la editia de anul viitor a competitiei.Alin Firfirica a castigat un concurs foarte puternic la Cracovia, numit Memorialul „Kamila Skolimowska", fosta…