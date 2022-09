Fugi, ziaristule, fugi

Stiri pe aceeasi tema

- Nici n-au fost bine prezentați intr-o conferința de presa joi, ca managerul general sportiv de la Corona, Alexandru Dedu, și Iulian Stamate (manager pe sporturi de vara, avand in subordine și handbalul) și-au luat talpașița și au plecat bine mersi la București. Pe foștii handbaliști (!) nici macar nu…

- David Popovici, primul inotator roman care a cucerit aurul mondial la seniori si cel mai tanar campion mondial din istoria natatiei implineste astazi varsta de 18 ani. Nascut la data de 15 septembrie 2004, David Popovici este campion european si mondial la categoria 100 si 200 metri, reusind sa castige…

- OMV Petrom (simbol bursier SNP), unicul producator local de petrol si gaze, a formulat o cerere de chemare in judecata in contradictoriu cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) si Conpet Ploiesti (simbol bursier COTE), transportator de titei detinut de statul roman, prin care a solicitat…

- Solicitarea vine in pline controverse iscate de un comunicat al Federației Naționale a Sindicatelor din Penitenciare.Avocata Elenei Udrea cere Ministerului Justiției sa faca verificari, dupa ce in acest comunicat i se transmite Elenei Udrea ca nu ar fi trebuit sa devina mama daca știa ca exista riscul…

- S a decis, printre altele, schimbarea sediului social al Societatii, de la adresa din municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 158, etaj 7, camera 1, judetul Constanta Muntmark Andrei, cetatean suedez, Muntmark Laura, cetatean elvetian, reprezentata prin imputernicit Muntmark Andrei, Muntmark Emanuel, cetatean…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, joi, 8 septembrie. In cei 70 de ani de domnie, Regina s-a intalnit cu multi sefi de stat, inclusiv cu Nicolae Ceausescu. De la vizita lui la Londra a ramas celebra o intamplare, consemnata in Arhivele britanice. Suverana a fost nevoita sa…

- A fost o moarte in imprejurari complet lipsite de sens, care a avut loc in seara de duminica, in apropiere de comuna belgiana Ecaussinnes. Un șofer roman a murit in remorca camionului sau, parcat de-a lungul carosabilului pe rue de Resitance, scrie portalul belgian de știri Sud Info . Luni de dimineața,…