Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 25.04.2019, Ministerul Justitiei din Romania a formulat cererea de extradare din Republica Moldova a numitului Cristian Rizea, cetatean roman, in vederea executarii in Romania a unei pedepse de 4 ani si 8 luni, aplicata prin sentinta penala nr.680/2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,…

- "Ministerul Justitiei din Romania a procedat in conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum si cu respectarea cadrului juridic multilateral (...), a intocmit si transmis o cerere avand ca obiect extradarea cetateanului roman Cristian Rizea in vederea punerii in executare a pedepsei de 4 ani…

- Condamnat in Romania pentru corupție, fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost reținut la Chișinau, la puțin timp dupa ce președintele moldovean Igor Dodon i-a retras cetațenia, scrie jurnal.md. Avocatul lui Cristian Rizea, Alexandru Morarescu, reclama ca fostul deputat este victima unui abuz. „L-au…

- Poliția din Republica Moldova a anuntat, marti, reținerea lui Cristian Rizea. Potrivit poliției, cetateanul roman Mihai Cristian Luigi (anterior Cristian Rizea) a fost retinut, in jurul orei 16:15, in municipiul Chișinau de catre ofițerii de investigații ai Direcției Investigații Criminale a INI…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a regtras cetațenia moldoveneasca fostului deputat roman, Cristian Rizea. Fostul politician, condamnat definitiv in Romania la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, este dat in urmarire internaționala de autoritațile romane.…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca nu il protejeaza pe fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat definitiv in Romania, in 2019, la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta și spalare de bani. "Va fi extradat", a declarat Dodon, potrivit site-ului…

- Potrivit lui Igor Dodon, acest a depus actele pentru obținerea cetațeniei moldovenești pe data de 14 noiembrie 2017, argumentand ca „are rude in Congaz”. Acesta a reiterat ca el, in calitate de președinte, nu a semnat pentru acordarea cetațeniei acestuia, iar pașaportul i-a fost acordat de Agenția…

- Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat la 4 ani și 8 luni de inchisoare, s-ar ascunde in Republica Moldova, unde a primit și cetațeania țarii, scrie Gandul.ro. Publicația susține ca printre cei care l-ar proteja pe Rizea ar fi Igor Dodon.In decembrie 2017, fostul deputat PSD Cristian Rizea…