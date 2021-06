Liderul interlop fugar Lucian Boncu a fost capturat, astazi, de carabinieri in localitatea Latina, de langa Roma. Acesta a fost ridicat in momentul in care s-a dus sa-și depuna actele pentru obținerea rezidenței. Boncu era insoțit de prietenul sau, Sorin Udrea, liderul interlop care a plecat din țara in Italia, in 2016, inainte de sentința definitiva […] Articolul Fugarul Lucian Boncu, capturat in apropiere de Roma. Carabinierii l-au ridicat și pe Sorin Udrea, care-l insoțea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .