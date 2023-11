Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat miercuri, la Digi24, ca polițiștii romani au colaborat cu cei din Ungaria, Austria, Germania și Italia in cazul fugii din țara a fostului primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, adaugand ca „nu trebuia sa ajungem in situația sa alergam dupa…

- Primarul fugar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, s-a legitimat cu un act de identitate emis in Italia atunci cand a fost oprit de polițiștii germani. Catalin Cherecheș a fost prins de polițiștii germani intr-una din garile orașului Augsburg. El a fost reținut dupa ce o camera de supraveghere a traficului…

- Primarul fugar inca in funcție al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost prins de polițiștii germani intr-una din garile orașului Augsburg. El a fost reținut dupa ce o camera de supraveghere a traficului l-a identificat pe o autostrada din Germania, la volanul unui autoturism. Polițiștii…

- UPDATE Pe numele primarului fugar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost emis, vineri seara, un mandat european de arestare. Asta dupa ce autoritațile au stabilit ca aceasta ar fi parasit Romania vineri dimineața, la ora 7.00, prin punctul de trecere a frontierei Petea (județul Satu Mare),…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi reușit sa fuga ilegal din țara. Așa sugereaza autoritațile, Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Maramureș precizand, vineri, intr-un comunicat de presa, ca edilul – condamnat la 5 ani de inchisoare – se afla sub control judiciar și s-a…

- Cu cinci zile inainte de o posibila sentința finala in proces, Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, cere stramutarea dosarului de la Curtea de Apel Cluj la o alta instanța egala in grad. Cherecheș a fost trimis in judecata de DNA in anul 2016, intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita.…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, proaspat casatorit, a ajuns joi dimineața la urgența, acuzand dureri in piept. Edilul trebuia sa ajunga, joi, la Curtea de Apel Cluj, unde magistrații ar trebui sa dea sentinta definitiva in dosarul in care a fost condamnat la 5 ani cu executare pentru luare…