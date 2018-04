Stiri pe aceeasi tema

- Costa Rica este o tara din America de Sud, cunoscuta oficial ca Republica Costa Rica si are ca vecini pe Nicaragua, Panama, Ecuador. Are iesire la oceanul Pacific la vest si Marea Caraibilor la est. Are o suprafata de 51.060 metri patrati si o populatie de aproximativ 4,9 mil. de oameni.…

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 \\\'\\\'un punct culminant\\\'\\\', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior,…

- Arhipelagul Tuvalu, o mica natiune insulara din Pacific considerata multa vreme condamnata la disparitie din cauza incalzirii climatice, si-a marit de fapt teritoriul in ultimii ani, potrivit unui nou studiu dat publicitatii vineri, relateaza AFP. Universitatea din Auckland a analizat in detaliu…

- In urma cu putin timp a fost trasa in dana 128 a Portului Agigea Platforma petroliera GSP Saturn sub pavilion Panama. Nava a venit din Marea Marmara si se pare ca va intra in exploatare in Marea Neagra.Uriasa instalatie a facut senzatie acum cateva zile la trecerea, prin stramtoarea Istambului, pe sub…

- Lotul echipei de fotbal CSM Campia Turzii, formatie ce activeaza in Liga a 4-a din judetul Cluj, s-a reunit in aceasta dimineata in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din localitate, in vederea pregatirii returului ce va incepe pe data de 3 martie 2018. Read More...