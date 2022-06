Fuga e mai sănătoasă! Autorităţile ucrainene le cer civililor să părăsească 'de urgenţă' un oraş din regiunea Lugansk Autoritatile ucrainene le-au cerut luni civililor sa paraseasca "de urgenta" orasul Lisiceansk, din regiunea estica Lugansk, din cauza atacurilor fortele ruse, informeaza Reuters, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Autoritatile ucrainene le-au cerut luni civililor sa paraseasca ‘de urgenta’ orasul Lisiceansk, din regiunea estica Lugansk, din cauza atacurilor fortele ruse, informeaza Reuters. ‘Dragi locuitori ai orasului Lisiceansk si rude ale lor! Din cauza amenintarii reale pentru viata si sanatatea voastra,…

