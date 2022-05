Stiri pe aceeasi tema

- In data de 23.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 82.784 de persoane, dintre care 5.130 cetateni ucraineni (in scadere cu 23,9 % fata de ziua precedenta). Potrivit anunțului oficial facut de Poliția de Frontiera, pe la frontiera cu Ucraina…

- Datele oficiale ale Poliției de Frontiera Romane arata ca in data de 22.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.208de persoane, dintre care 6.743 cetateni ucraineni (in scadere cu 11,3 % fata de ziua precedenta). Potrivit autoritaților,…

- Politia de Frontiera a anuntat joi ca 7.704 cetateni ucraineni au intrat in Romania miercuri, in crestere cu 4,8 % fata de ziua precedenta, informeaza News.ro . „In data de 20.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.339 de persoane, dintre…

- Politia de Frontiera a anuntat miercuri ca 7.348 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, in crestere cu 11,2 % fata de ziua precedenta. „In data de 19.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 88.586 de persoane, dintre care 7.348…

- Datele oficiale primite de la autoritați arata ca in data de 08.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.233 de persoane, dintre care 8.623 cetateni ucraineni (in scadere cu 5,9 % fata de ziua precedenta). Astfel, pe la frontiera cu Ucraina…

- Continua sa intre in Romania refugiați ucraineni la mai bine de o luna de la startul razboiului ruso-ucrainean. Datele oficiale ale Poliției Romane arata ca in data de 26.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.360 de persoane, dintre…

- Au trecut 12 zile de la izbucnirea razboiului ruso-ucrainean, iar pe la granițele Romaniei au intrat in țara sub 300.000 de ucraineni care au fugit din calea razboiului. In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane,…

- Sunt șase zile de cand Rusia a decis ca ar fi momentul oportun ca sa invadeze Ucraina. De atunci și pana acum numeroși cetațeni ucraineni au fugit din calea raboi și au ales sa se adaposteasca in Romania. In data de 01.03.2022, in intervalul 00.00-18.00, la nivel national, prin punctele de frontiera…