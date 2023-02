Stiri pe aceeasi tema

- Pana acum, o criza energetica a fost oarecum evitata in Europa. Dar riscul politic ramane. Producatorii mari de petrol nu ar trebui sa le fie greu sa estimeze creșterea prețurilor la energie, mulțumita parțial UE, scrie Forbes. Un astfel de risc de politica, condus de plafonul prețului petrolului…

- In Spania preturile carburantilor au inregistrat prima majorare dupa eliminarea subventiei de 20 de centi pe litru. Multi soferi au alimentat insa inainte de finalul anului, iar benzinariile sunt pustii. Pentru a nu pierde clienti unele companii au lansat propriile promotii.

- Recordurile naționale au fost depașite in opt țari. Temperaturile din capitala Germaniei au atins 16 grade in ziua de Anul Nou. In cel mai mare oraș din Polonia, temperaturile au fost mai mari cu 5 grade fața de recordul anterior. Republica Ceha a inregistrat cel mai calduros inceput de an.„O masa de…

- Ministrul german de finante Christian Lindner se asteapta ca inflatia din Germania, cea mai mare economie a Europei, sa incetineasca la 7% in acest an si sa continue sa se reduca in 2024 si in anii urmatori, dar considera ca preturile ridicate ale energiei vor deveni noul normal, transmite Reuters,…

- ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%”, indica INS.Conform INS, preturile de consum in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2022 au crescut…

- Spreadul pentru titeiul Brent pe termen de o luna s-a redus brusc in aceasta saptamana, reflectand o oferta mai buna pe piata fizica a petrolului, pe masura ce temerile legate de embargoul UE asupra titeiului rusesc incep sa scada. Comerciantii au citat capacitatea Europei de a inlocui petrolul rusesc…

- Vanzarile de locuințe au scazut cu pana la 40% fața de anul trecut, in mare parte pentru ca romanii iau mai greu credite. De vina sunt și prețurile ridicate de pe piața imobiliara care nu dau semne de scadere. Faptul ca romanii ocolesc creditele este confirmat și de interesul mai scazut pentru programul…

- METEO: De la sud vine frigul. Ciclonul ”Genoa Low” și furtuna ”Eva” matura sudul Europei și vor raci vremea in Romania Vine frigul peste Europa, adus de un ciclon din Marea Mediterana, numit „Genoa Low” și de furtuna ”Eva” din Grecia, care matura de cateva zile sudul Europei, determinand autoritațile…