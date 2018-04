Fuego, mărturisire DUREROASĂ în VINEREA MARE. Pierdere URIAŞĂ Fuego a trecut printr-o mare suferița in urma cu opt ani, atunci cand tatal sau a incetat din viața, la doar 58 de ani. Cantaretul a marturisit pentru Viva! ca inca il macina dorul de parintele sau. Secretul ASCUNS al lui FUEGO. "Nu am considerat ca trebuie sa o spun in gura mare!" "Mi-e dor intr-adevar, mai ales la sarbatori și la momente festive, de tata, pe care l-am pierdut, prematur, la 58 de ani, in 2010. In luna martie ar fi fost ziua lui de naștere, iar asta m-a rascolit, pentru ca tatal meu a insemnat enorm. Era de-un pozitivism și de-o inteligența nativa sclipitoare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

