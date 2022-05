Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Rusiei a triplat finanțarea pentru mass-media de stat pe fondul razboiului cu Ucraina, The Moscow Times notand ca gradul de propaganda al statului rus a atins cote nemaivazute de la Uniunea Sovietica Stalinista. Intre lunile ianuarie și martie, guvernul de la Moscova a alocat din bugetul…

- Oficialii ucraineni sustin ca aproape 200 de copii au fost ucisi in timpul razboiului declansat de Rusia. De asemenea, peste 300 de copii au fost raniti. 183 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei rusesti, a anuntat biroul procurorului general al Ucrainei. De asemenea, 342 de de…

- De cand a inceput razboiul in Ucraina, autoritațile R. Moldova nu au avut nicio discuție cu autoritațile Federației Ruse pe tema furnizarii gazelor naturale. Declarații in acest sens au fost facute de președintele Maia Sandu in cadrul emisiunii „Buna Seara” de la postul public de televiziune.…

- Au mers in Ucraina sa-si faca meseria si au murit in timpul luptelor. De la inceputul razboiului, cel putin 7 jurnalisti au murit, scrie BBC. Miercuri, un reporter din Rusia a decedat in timpul unui atac cu rachete dintr-un cartier din Kiev.

- In cazul unui conflict armat intre NATO si Rusia, una din primele tinte ale rachetelor rusesti ar putea fi scutul antiracheta american din nordul Poloniei, ceea ce ii ingrijoreaza pe localnicii deja alarmati de razboiul din Ucraina, transmite vineri AFP. "Daca izbucneste un conflict armat grav, prima…

- Cristian Tudor Popescu a transmis un mesaj furibund la adresa lui Vladimir Putin și a acțiunii sale militare in Ucraina. Jurnalistul spune ca este pentru prima data in viața sa cand simte ura fața de o persoana, sentiment pe care nu l-a avut nici macar fața de Nicolae Ceaușescu. Totodata, gazetarul…

- Temporar, pentru „a asigura vizibilitatea informatiilor de siguranta”, Twitter a decis sa intrerupa afisarea de reclame in Ucraina si Rusia. Acelasi lucru se intampla si cu recomandarile automate de continut. Practic, in contextul razboiului din Ucraina, Twitter intrerupe componentele care functioneaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat joi invazia rusa din Ucraina cu actiunile Germaniei naziste din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. "Rusia a atacat Ucraina intr-un mod las si suicidar, asa cum a facut si Germania nazista in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial",…