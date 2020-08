Stiri pe aceeasi tema

- Pe 23 august, Fuego implinește 44 de ani și cel mai mult se bucura de faptul ca, in plina pandemie de coronavirus, iși poate petrece ziua de naștere pe scena. Inainte de acest eveniment, Fuego ne-a povestit despre cum a fost sarbatorit, pana acum, dezvaluind detalii inedite. - Ce planuri ai anul acesta…

- Connect-R este un artist apreciat pentru vocea și emoția pe care le aduce in muzica sa, dar și pentru stilul sau, care include și multe tatuaje. Cantarețul are impregnate pe piele povești, momente, citate, iar, mai nou, a adaugat un alt desen alaturi de cel vestit de pe gat. Connect-R și povestea tatuajelor…

- Lupu Rednic a povestit plangand drama prin care a trecut. Cantarețul afișeaza mereu un zambet larg pe fața, insa, indragitul artist a trait o drama in copilarie. Artistul a dezvaluit ca mama sa a facut inchisoare. Lupu Rednic a povestit drama vieții lui plangand. Mama artistului a facut doi ani de inchisoare…

- Este sarbatoare mare in familia lui Florin Salam, caci ginerele sau implinește astazi frumoasa varsta de 31 de ani! Iata ce declarație de dragoste i-a facut Betty, fiica manelistului, soțului sau!

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza pe pagina sa de Facebook la urarile pe care le-a primit cu ocazia zilei de nastere. Acesta imprineste 61 de ani."Va mulțumesc pentru gandurile bune și va doresc tuturor multa sanatate!", scrie Klaus Iohannis pe Facebook. In doar 10 minute, postarea…

- Loredana Groza implineste azi 50 de ani. De la debutul ei, in 1986, au trecut 36 de ani, timp in care artista s-a reinventat mereu, cucerindu-si fanii cu melodiile pasionale, dar si cu o forma fizica de invidiat.

- Jador este unul dintre cei mai in voga cantareți din Romania. Chiar daca are un succes excepțional in muzica, artistul nu este ocolit de „necazuri”. Iata de ce a fost acesta oprit de polițiști!