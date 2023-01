Fuego, dezvăluiri dureroase despre copilărie: „Am făcut și foamea” Acum este unul dintre cei mai iubiți artiști și are, material vorbind, tot ce iși dorește, insa copilaria artistului a fost marcata de o saracie lucie. Fuego iși amintește și acum, cu lacrimi in ochi, cum facea foamea și cat de greu i-a fost dupa moartea tatalui. Parinții lui Fuego au facut eforturi uriașe pentru a-l ține la facultate, la București. Acesta a locuit intr-o camera, in internat, cu inca cinci colegi și de multe ori nu avea bani nici macar pentru un bilet de tramvai, fiind nevoind sa parcurga pe jos o distanța mare, de la Obor pana la Drumul Taberei. „Nu m-a ajutat nimeni. Nu am avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- București, 21 ianuarie 2023 – Lansarea programului gratuit de inițiere in patinaj, ediția 2023, a adus sambata, 21 ianuarie, circa 150 de copii, la Patinoarul Allianz-Țiriac Arena, dornici sa invețe primii pași pe gheața in cadrul cursurilor gratuite de inițiere in patinaj oferite de Fundația Țiriac.…

- Andreea Balan a trait cele mai mari emoții pe scena de la Palatul Copiilor din București, unde a cantat alaturi de fiicele ei, Clara și Ella. Cele doua fetițe s-au descurcat de minune, semn ca au moștenit talentul artistic de la mama lor. Decorul a fost unul de poveste. Andreea Balan a cantat alaturi…

- Iulian Juncanaru, un renumit doctor stomatolog din Bucuresti, originar din judetul Suceava – orasul Brosteni, a fost gasit fara suflare in propria locuinta. Familia si colegii de la clinica dentara la care lucra au confirmat tragicul eveniment. Cauza decesului nu a fost anuntata, dar se pare ca doctorul…

- Iulian Juncanaru, un renumit doctor stomatolog din Bucuresti, a fost gasit fara suflare in propria locuinta. Familia sa si colegii de la clinica dentara la care lucra au confirmat tragicul eveniment. Iulian Juncanaru a fost prezent in 2020 in sezonul 8 al popularului show culinar „Chefi la Cutite”,…

- Duminica, de la ora 20.00, Dan Negru il are ca invitat pe Fuego in emisiunea sa de la Kanal D, la „Tu urmezi”. Celebrul artist aduce intrebari de cultura generala, din domeniul care l-a facut atat de iubit și popular printre fani, scrie kanald.ro. Fuego va avea parte de o imbrațișare calduroasa din…

- Ștefania Pop a facut primele deserturi la 17 ani, dar pentru a nu-și dezamagi familia s-a inscris la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. Și-a dat seama ca nu e de ea și s-a „transferat” la București, unde a urmat un curs de cofetari, descoperindu-și adevarata dragoste. „Toate eșecurile m-au invațat…

- Dani Oțil e prezent pe micul ecran de luni pana vineri, la matinalul de la Antena 1. Astazi, in emisiune, el a atras atenția cu declarațiile pe care le-a facut in direct despre parinții lui. Aceștia locuiesc la Reșita, acolo unde prezentatorul a copilarit. Moderatorul are o relație buna cu parinții…

- Fuego a plecat de jos și marturisește ca nimeni i-a intins o mana de ajutor in afara de familia lui. Cantarețul s-a descurcat singur dupa ce a venit la studii in București. Pentru cariera sa, Fuego a facut multe sacrificii. Artistul s-a mutat in București in urma cu aproximativ 20 de ani, iar parinții…