Stiri pe aceeasi tema

- Este sarbatoare mare in casa Sorinei Ceaugea și a lui Danezu. Fiica celor doi, Vanessa, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Micuța a implinit doi ani și are parte de o petrecere de zile mari. Ce au marturisit cei doi, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Gheorghe Turda a dezvaluit ca a fost la un pas de moarte, in urma cu mai mulți ani. Artistul a facut declarații in exclusivitate la Antena Stars pe marginea acestui subiect și s-a aratat recunoscator divinitații pentru ca a scapat cu bine.

- La inceputul anului, Mario Joy vorbea pentru prima data despre problemele de sanatate de care sufera. Artistul a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu diabet, dar acum susține ca s-a vindecat. In platoul Showbiz Report, cantarețul a explicat care este starea lui in prezent și de ce spune ca scapat de…

- Jorge a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca, in ultima perioada, și-a facut timp pentru a-l petrece cu familia. Artistul spune ca acesta este motivul pentru care nu a mai aparut la televizor și iși dorește ca mereu sa petreaca timp prețios cu cei dragi lui.

- Declarațiile facute de George Buhnici intr-un reportaj realizat de Antena Stars la Festivalul Neversea au generat un imens scandal și vloggerul a reacționat luni, la cateva ore dupa publicarea mai multor articole legate de acest subiect. Buhnici a fost criticat dur nu doar in mediul online, ci și de…

- E greu sa ții pasul cu viața amoroasa a lui Jador. Uneori e atat de complicata, incat nici el insuși nu gasește o explicație buna. Intr-un interviu pentru Antena Stars, cantarețul a marturisit ca este cumva prins intre fosta și actuala iubita, iar concluzia lui a fost ca „iubește pacatul”.

- Haziran și Luis Gabriel se simt cu adevarat fericiți de ieri, deoarece ea a dat naștere unui baiețel perfect sanatos. Cu toate acestea, vedeta a intampinat complicații la naștere. Iata declarațiile iubitei lui Luis Gabriel, in exclusivitate la Antena Stars!